Belçika’da doğan yavru filin ismi, sosyal medyada belirlenecek

Belçika’nın Brugelette kentindeki Pairi Daiza Hayvanat Bahçesi’de tutulan 23 yaşındaki Asya fili Aye Chan May ilk yavrusunu dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesinin üçüncü fil yavrusu, çalışanlarda büyük heyecana neden oldu.

Annesinin yardımıyla ayağa kalkmaya çalışan yavru file herhangi bir isim verilmedi. Hayvanat bahçesi, yavru file verilecek ismin belirlenmesi için sosyal medya hesaplarında çalışma başlatarak kararı halka bıraktı.

Kış mevsimi dolayısıyla geçici olarak kapatılan hayvanat bahçesi, 6 Nisan’da kapılarını açacak ve yavru fil ilk kez ziyaretçilerle tanışacak.

Filler 18 veya 24 aylık hamilelik sonrası doğum yapıyor.