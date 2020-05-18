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Belçika, Koronavirüs Nedeniyle 2. Dünya Savaşı\'ndan Bu Yana En Ölümcül Nisan Ayını Yaşadı

Brüksel, 18 Mayıs 20 (TAK): Koronavirüs salgını nedeniyle nüfusa oranla can kaybının en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Belçika, salgın yüzünden 2. Dünya Savaşı\'ndan bu yana en ölümcül Nisan ayını yaşadı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:50
Belçika, Koronavirüs Nedeniyle 2. Dünya Savaşı\'ndan Bu Yana En Ölümcül Nisan Ayını Yaşadı
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Brüksel, 18 Mayıs 20 (TAK): Koronavirüs salgını nedeniyle nüfusa oranla can kaybının en fazla olduğu ülkelerin başında gelen Belçika, salgın yüzünden 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ölümcül Nisan ayını yaşadı.

Brüksel Özgür Üniversitesi (VUB) tarafından yapılan araştırmaya göre, Nisan ayında Belçika'da toplam 14 bin 790 kişi hayatını kaybetti.

Araştırmacılara göre, en son 2. Dünya Savaşı döneminde Nazi işgali sırasında Belçika'da bu kadar yüksek sayıda ölüm görüldü.

Koronavirüse bağlı ölümler özellikle 1 - 12 Nisan arasında yoğundu.

639 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Nisan'da, bir günde görülen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

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Savaş yıllarının aksine, koronavirüs döneminden daha az genç öldü.

65 YAŞ ÜZERİ ÖLÜMLER

25 - 44 yaş arası ölümlerin sayısı çok az olurken, ölümler genellikle 65 yaş ve üzerinde görüldü.

Interface Demography Araştırma Grubu'ndan Prof. Dr. Patrick Deboosere, 1941 yılı Nisan ayında bin kişi başına 16,3 ölüm meydana gelirken, bu yıl bin kişide 15,7 ölüm yaşandığını söyledi.

Salgının en sert vurduğu ülkelerden biri olan Belçika'nın, başından bu yana ölüm kaydını doğru tuttuğunu belirten Deboosere, "Uluslararası alanda çeşitli ülkeler için rakamların yukarıya doğru yeniden düzenlenmesi gerekecek" dedi.

Resmi verilere göre, Belçika'da şu ana kadar 9 bin 80 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(BBC/FG)

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