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Belçika\'da Sıcaklık Rekoru

SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİNDEKİ BELÇİKA\'DA 41,8 DERECEYLE

Belçika\'da Sıcaklık Rekoru

SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİNDEKİ BELÇİKA\'DA 41,8 DERECEYLE

26 Temmuz 2019 Cuma 10:34
Belçika\'da Sıcaklık Rekoru

SICAK HAVA DALGASININ ETKİSİNDEKİ BELÇİKA'DA 41,8 DERECEYLE "SICAKLIK REKORU" KIRILDI

Brüksel, 26 Temmuz 19 : Mevsim normallerinin üzerinde aşırı sıcaklıkların hâkim olduğu Belçika'da sıcaklık ilk kez 41,8 olarak ölçüldü.

Belçika'nın bazı kentlerinde çarşamba günü rekor düzeydeki 40,7 santigrat hava sıcaklığı, dün Begijnendijk kasabasındaki 41,8 ile aşıldı ve "sıcaklık rekoru" kırıldı.

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Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya doğru gelen sıcak hava dalgası, çarşamba gününden bu yana Belçika'yı etkisine aldı.

Belçika'nın yanı sıra Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da da bazı kentlerde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı.

Aşırı sıcakların İskandinav ülkelerine kadar ulaşacağı tahminleri dolayısıyla birçok Avrupa ülkesinde önlemler alındı.

(AA/RU/HA)
 

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