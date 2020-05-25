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Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 57 Bini Geçti… Ülkede Son 24 Saatte 32 Kişi Yaşamını Yitirdi

Brüksel, 25 Mayıs 20 : Belçika\'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 250 artarak 57 bin 342\'ye ulaştı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:26
Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 57 Bini Geçti… Ülkede Son 24 Saatte 32 Kişi Yaşamını Yitirdi
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Brüksel, 25 Mayıs 20 : Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 250 artarak 57 bin 342'ye ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 27 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 25 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 5 azalarak 251 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 250 artarak 57 bin 342'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 32 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 312'ye yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.

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Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.
Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.
Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.
Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.
Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.
(AA/EMR/SEL) 
 

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