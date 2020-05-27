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Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 57 Bini Geçti

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 36 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:56
Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 57 Bini Geçti
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ÜLKEDE SON 24 SAATTE 36 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Brüksel, 27 Mayıs 20 : Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 137 artarak 57 bin 592'ye ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 36 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 145 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 29 azalarak 220 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 137 artarak 57 bin 592'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, 36 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 364'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
BELÇİKA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ

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Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.
Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.
Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.
Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.
Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.
Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.
(AA/AK/ŞEB)
 

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