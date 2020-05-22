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Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 56 Bini Aştı

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 9 BİN 212\'YE YÜKSELDİ

22 Mayıs 2020 Cuma 15:14
Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 56 Bini Aştı
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HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 9 BİN 212'YE YÜKSELDİ
Brüksel, 22 Mayıs 20 : Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 276 artarak 56 bin 511'e ulaştı.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 56 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 135 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 9 azalarak 268 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saate 276 artarak 56 bin 511'e çıktığı aktarılan açıklamada, 26 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 212'ye yükseldi. Bu kişilerin yarısı hastanelerde, yarısı huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
KOMŞU ÜLKELERE SEYAHAT İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanı PhilippeGoffin, ulusal kanallarından RTBF'e verdiği röportajda, ülkeler arası seyahati haziran ortasında mümkün kılmak için Hollanda, Almanya, Lüksemburg ve Fransa'yla görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi. 
Seyahatin başlatılması kararını Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin aldığını anımsatan Goffin, hazırlıkların sürdüğünü, koşullara göre hareket edileceğini aktardı.

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Diğer taraftan Belçika'nın Charleroi Havaalanı, uçuşları 15 Haziran'da tekrar başlatacağını duyurdu. Havaalanı yetkilileri, uçuşların yoğun tedbirler altında tekrar başlayacağını, termal kameralar kullanılacağını ve maske kullanımının zorunluğu olacağını kaydetti. 
BELÇİKA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ
Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.
Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.
Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor.
Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.
Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.
Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

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