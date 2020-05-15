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Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı

ÜLKE GENELİNDE SON 24 SAATTE 56 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

15 Mayıs 2020 Cuma 14:49
Belçika\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 55 Bine Yaklaştı
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ÜLKE GENELİNDE SON 24 SAATTE 56 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Brüksel, 15 Mayıs 20 : Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 356 artarak 54 bin 644'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 67 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 190 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 27 azalarak 380 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 356 artarak 54 bin 644'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 959'a yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

OKULLAR KADEMELİ AÇILACAK

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Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, normalleşme sürecinin ilk aşamasının 4 Mayıs'ta başlamasının ardından bu hafta tekrar toplanmıştı.

Toplantının ardından konuşan Başbakan SophieWilmes, tüm kültürel, sportif ve diğer etkinliklerin 30 Haziran'a kadar yasaklandığını belirterek, "Muhtemelen yazdan önce normal hayata dönüş olmayacak." demişti.

Toplantıda alınan karara göre, okullar 18 Mayıs'ta sıkı tedbirler altında kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başlayacak.

Müze ile hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açacak. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebilecek.

Berber ve kuaförler randevuyla müşteri kabul edebilecek. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabilecek.

Pazar yerleri ise sosyal mesafe kurallarına uyarak açılacak. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabilecek. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas olacak.

Bir sonraki aşamaya ise en erken 8 Haziran'da geçilecek. Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması daha sonra değerlendirilecek.

(AA/ÖZ/ŞEB)

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