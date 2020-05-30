banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
banner339
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Uyuşturucudan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Google Covid-19 verilerine KKTC’yi dahil etti
KKTC'NİN COVİD-19 VERİLERİ GOOGLE'DA!
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Belçika\'da Kovid-19\'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9 Bin 500\'e Yaklaştı

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 23 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:26
Belçika\'da Kovid-19\'dan Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 9 Bin 500\'e Yaklaştı
banner337
banner345

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 23 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 
Brüksel, 30 Mayıs 20 : Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya ulaşırken, ülke genelinde salgınının başlangıcından bu yana 9 bin 453 kişi hayatını kaybetti.
Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 29 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 87 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 14 azalarak 173 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 125 artarak 58 bin 186'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 453'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
KOMŞU ÜLKELERDE AİLE ZİYARETLERİNE İZİN
Belçika İçişleri Bakanı Pieter De Crem, aile ziyareti olduğunu kanıtlamak kaydıyla Belçikalıların Fransa, Lüksemburg, Almanya ve Hollanda'ya geçiş yapabileceğini duyurdu. 
Seyahat edenlerin söz konusu ülkelerdeki tecrit kurallarına uymak zorunda olduğunun altını çizen De Crem, kararın yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından alındığını kaydetti.

banner341
Belçika'da sınırların 20 Mart'ta kapanmasının ardından zorunlu olmayan her türlü sınır ötesi seyahat yasaklanmıştı.
BELÇİKA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ
Ülkede normalleşmenin ikinci aşamasına geçen hafta başında geçildi. Okullar, 18 Mayıs'ta sıkı tedbirlerle kademeli olarak tekrar eğitim öğretime başladı.
Müze ve hayvanat bahçeleri gerekli önlemleri almak ve bilet satışlarını internetten yapmak kaydıyla yeniden kapılarını açtı. Aynı koşullar altında kütüphaneler de hizmet verebiliyor.
Kuaförler randevuyla müşteri kabul edebiliyor. Azami 30 kişinin katılımıyla düğün ve cenaze törenleri yapılabiliyor. Pazar yerleri de sosyal mesafe kurallarına uyularak açıldı. Spor kulüpleri en çok 20 kişiyle ve açık havada antrenman yapabiliyor. İş yerlerinde uzaktan çalışma esas alınıyor.
Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, 3 Haziran'da tekrar bir araya gelerek bir sonraki aşamanın adımlarını atacak.
Bir sonraki aşamaya da en erken 8 Haziran'da geçilecek.
Spor müsabakalarının ve iç turizmin başlaması ise daha sonra değerlendirilecek.
(AA/AK/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den, Abd'nin Hong Kong Adımı
Çin'den, Abd'nin Hong Kong Adımı "başarısızlığa Mahkum" Değerlendirmesi
Pakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 65 Bini Geçti
Pakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 65 Bini Geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 48 bini geçti
İstilacı Çekirgeler Kıtalar Arası İlerleyişini Sürdürüyor
İstilacı Çekirgeler Kıtalar Arası İlerleyişini Sürdürüyor
Avrupa Ülkelerinden Abd'ye, İran'a Yaptırım Muafiyetlerini Kaldırma Tepkisi
Avrupa Ülkelerinden Abd'ye, İran'a Yaptırım Muafiyetlerini Kaldırma Tepkisi
Son 24 Saatte Çin'de 4, Güney Kore'de 39 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Son 24 Saatte Çin'de 4, Güney Kore'de 39 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası
Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası
Pentagon'dan Bazı Askeri İnzibat Birliklerine
Pentagon'dan Bazı Askeri İnzibat Birliklerine "minneapolis'e Konuşlanmaya Hazır Ol" Talimatı
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Detroit'te protestoculara arazi aracından ateş açıldı: 1 ölü
Detroit'te protestoculara arazi aracından ateş açıldı: 1 ölü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim