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Belçika\'da 20 Yıl Önce Kaybolan Çocuk Bulundu

14 YAŞINDA KAYBOLAN VE RESMİ KAYITLARA

Belçika\'da 20 Yıl Önce Kaybolan Çocuk Bulundu

14 YAŞINDA KAYBOLAN VE RESMİ KAYITLARA

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:35
Belçika\'da 20 Yıl Önce Kaybolan Çocuk Bulundu

14 YAŞINDA KAYBOLAN VE RESMİ KAYITLARA "ÖLDÜ" YAZILAN SİMON LEMBİ\'NİN HAYATTA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Brüksel, 6 Şubat 19 : Belçika\'da 1999\'da 14 yaşındayken kaybolan ve resmi kayıtlara "öldü" yazılan Simon Lembi bulundu.

Yerel basında çıkan haberlerde, kaybolmadan önce ailesine dışarda televizyon izlemek istediğini söyleyerek evden ayrılan ve daha sonra dönmeyen Lembi\'nin, arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine resmi kayıtlara "öldü" olarak geçirildiği belirtildi.

Haberde, 1999\'da 14 yaşındayken kaybolan Lembi\'nin Avrupa\'da henüz ismi açıklanmayan bir yerde hayatta olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Yetkililerin, konuya ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Lembi\'nin 4 çocuklu ailesi, 1999\'da Angola\'dan Belçika\'ya göç etmiş, bir hafta sonra Lembi kaybolmuştu.

(AA/AK/HÖ)

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