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Belçika, 605 Gündür Seçilmiş Hükümet Olmadan Yönetiliyor

Brüksel, 14 Ağustos 20 (.): Belçika\'da 2018 sonunda seçilmiş son hükümetin dağılması ve ardından yapılan seçimden bu yana devam eden hükümet kurma çalışmaları bir kez daha başarısız oldu.

14 Ağustos 2020 Cuma 18:29
Belçika, 605 Gündür Seçilmiş Hükümet Olmadan Yönetiliyor
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Brüksel, 14 Ağustos 20 (.): Belçika'da 2018 sonunda seçilmiş son hükümetin dağılması ve ardından yapılan seçimden bu yana devam eden hükümet kurma çalışmaları bir kez daha başarısız oldu.

Mayıs 2019'daki genel seçimlerden beri geçici hükümetle yönetilen ülkede, Kral Phillipe'in hükümet kurma çalışmaları için görevlendirdiği aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever ve Sosyalist Parti'den Paul Magnette, koalisyon için yürüttükleri çabaları durdurdu.

Bir süredir daha küçük partilerle olası koalisyon ihtimallerini değerlendiren en büyük iki siyasi grubun liderleri De Wever ve Magnette'in Liberaller ve Yeşillerden istedikleri desteği bulamadıkları için hafta başında Kral Phillipe ile görüşerek hükümet kurma görevini bırakmaları bekleniyor.

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Böylece seçilmiş önceki hükümetin istifasını sunmasından bu yana geçen 605 gündür devam eden siyasi kriz bir kez daha çözülememiş olacak.

Şu anda AB Konseyi Başkanı olan Charles Michel başbakanlığındaki Belçika'nın seçilmiş son hükümeti, ortaklardan De Wevers'in göç krizi üzerine çıkan tartışmalar nedeniyle koalisyondan ayrılmasıyla dağılmıştı. Mayıs 2019'da yapılan federal genel seçimlerden beri hükümet kurma çalışmaları başarılı olamamıştı.

Ülkede halen geçici hükümetin başında Sophie Wilmes bulunuyor. Parlamentonun geçici hükümete verdiği sınırlı özel yetkilerin süresi ise 17 Eylül'de sona erecek.

Belçika'nın 150 sandalyeli parlamentosunda N-VA'nın 25, Sosyalist Partinin 20 milletvekili bulunuyor. Hükümeti kuracak koalisyonun 76 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Parlamentoda irili ufaklı 12 parti temsil ediliyor.

(AA/FEZ)

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