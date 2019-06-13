Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek

Belçika hükümeti terör örgütü IŞİD'e katılıp Suriye'ye savaşmaya giden Belçikalı ailelerin çocuklarının ülkeye geri getirileceğini bildirdi.
Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri gibi benzeri durumda olan çocukları geri getirmeye uğraşacaklarını belirten Reynders, önceliğin yetim çocuklara verileceğini ve bu çocukların ilk aşamada Suriye'den IKBY'nin başkenti olan Erbil şehrine getirileceğini ifade etti.
Belçika medyasına göre, Suriye'deki IŞİD kamplarında 60'ı çocuk, 110 Belçika vatandaşı tutuluyor.