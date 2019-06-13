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Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek

Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek

13 Haziran 2019 Perşembe 09:53
Belçika, Suriye'deki IŞİD mensubu vatandaşlarının çocuklarını geri getirecek

Belçika hükümeti terör örgütü IŞİD'e katılıp Suriye'ye savaşmaya giden Belçikalı ailelerin çocuklarının ülkeye geri getirileceğini bildirdi.

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Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Çalışmalarımızın meyvesini önümüzdeki günlerde veya haftalarda alacağız" diyerek Suriye’deki IŞİD'li Belçikalıların çocuklarının ülkeye geri getirilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile uzlaşmaya varıldığını ve bir anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Fransa başta olmak üzere diğer Avrupa ülkeleri gibi benzeri durumda olan çocukları geri getirmeye uğraşacaklarını belirten Reynders, önceliğin yetim çocuklara verileceğini ve bu çocukların ilk aşamada Suriye'den IKBY'nin başkenti olan Erbil şehrine getirileceğini ifade etti.

Belçika medyasına göre, Suriye'deki IŞİD kamplarında 60'ı çocuk, 110 Belçika vatandaşı tutuluyor.

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