Belçika polisi, kavgaya karışan 2 Türk öğrenciyi darp etti

Belçika'da polis, kavga ihbarı üzerine gittiği bölgedeki gençleri dağılmaları yönünde ikaz etti. Polis, kendisine karşı çıkan ve Türk olduğu belirtilen 2 öğrenciyi darp etti.

Belçika'da kalabalık iki grup arasındaki ayırmaya giden polisler, kendilerine karşı çıkan 2 Türk gencini darp etti. Yaşananlar amatör bir kamerayla kaydedildi.

POLİS, İHBAR ÜZERİNE KAVGA EDEN İKİ GRUBU AYIRMAYA GİTTİ

Edinilen bilgiye göre olay Belçika'nın Lokeren kentinde 22 Şubat'ta meydana geldi. Kalabalık iki grubun kavga edeceği ihbarını olan polis olay yerine gitti. Edinilen bilgiye göre, çoğu gencin bölgeden ayrılmasını sağlayan polis, gitmemekte direnenleri tekrar ikaz etti.

2 TÜRK GENCİ, POLİSLER TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Polis, kalabalıktaki Türk kökenli gençlerden birini gözaltına almak isteyince arkadaşı da direndi. Polis ile gençler arasında kısa süren yumruklaşma sırasında bir polis memuru polis köpeğini gençlerin üzerine sürdü. Gençlerden yaralananlar oldu. Yaşanan o anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Polis gençleri gözaltına aldı, olayda 2 genç ile 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Irkçı ve göçmen karşıtı sözleri ile bilinen Flaman Menfaati Başkanı Tom Van Grieken de görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, Sokaklarımız tekrar yaşanabilir olmalı. Bunlara patron kim göstermenin zamanı ifadelerini kullandı.