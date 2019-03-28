Belçika Milli Görüş'ün açmak istediği okula imar izni vermedi

Belçika İslam Federasyonu'nun Charleroi bölgesinde açmak istediği okula imar izni çıkmadı. Belçikalı yetkililer gerekçe olarak ulaşım sorunlarını gösteriyor.

Milli Görüş'ün Belçika İslam Federasyonu vakfı bünyesinde açmak istediği "Erdem" adlı (La Vertu) okulun 3 bin 500 metre kare alan içerisinde 360 ana okul ve ilkokul öğrencisine hizmet vermesi bekleniyordu.

"Bu okula erişim büyük sıkıntı"

Euronews Türkçe'ye konuşan Belçika'nın Valon Bölgesi'nde İmar izinlerini sağlayan Raphael Stokis söz konusu okul projesinin ulaşım kriterlerini karşılamadığını söyledi.

İmar izinlerinin farklı kriterler üzerinden verildiğini belirten Stokis "Trafiğin genel anlamda aksamaması gerekiyor ancak bu okula erişim büyük sıkıntılar yaratıyor. Sabah 8 ile 9 arası bu bölgede 1 km uzunluğunda trafik oluşuyor. Girişler çıkışlar zorlaşıyor. 12 yaşından küçük çocuklar anne ve babaları tarafından okula getiriliyor. Kimileri arabayla geliyor. 360 çocuğun o okula gitmesi en az 100-120 araç anlamına geliyor. Avenue Meuree zaten trafikten geçilmiyor." dedi.

Raphael Stokis okul yetkililerine farklı bir sokağın kullanılması ve trafiğin okul personeli tarafından kontrol altına alınması doğrultusunda yeni bir teklif sunduklarını ifade etti.