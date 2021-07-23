Belçika'daki sellerde can kaybı artıyor

Belçika Ulusal Kriz Merkezi, daha önce ulaşılamayan 5 kişinin daha öldüğünün tespit edildiğini, böylece şu ana kadar 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen sellerde, önceki günlerde 473 kişiye ulaşılamadığını belirten yetkililer, şu anda bu sayının 6 olduğunu duyurdu.

Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları devam ederken, çalışmalara, polislerin yanı sıra dalgıçlar da katıldı ve sel bölgesindeki nehirlerle göllerde aramalar yoğunlaştı.

Yağmalamaya karşı önlem

Belçika'da geçen hafta aşırı yağışın yol açtığı seller, özellikle Liege, Vervier, Spa, Namur gibi kentlerde ve yakınlarındaki kasabalarda etkili olmuştu.

Bölgede binlerce bina ve köprü yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Polis, yağmalama ve hırsızlık olaylarına karşı bölgedeki ekiplerin sayısının artırıldığını duyurdu.

Hafta sonu aşırı yağış bekleniyor

Elektrik ve suyun kesildiği çok sayı köy ve kasabada da tamirat çalışmaları sürüyor. Bazı yerlerde altyapının tamamen normale dönmesinin haftalar, hatta aylar alabileceği belirtiliyor.

Bu hafta sonu beklenen aşırı yağışların ardından bölgede nehirlerin bir kez daha taşmasını engellemek için, akarsu kenarlarında güçlendirme ve yükseltme çalışmaları yapılıyor.