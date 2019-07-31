Belçika'da yumurtada dioksin skandalı

ÜLKEDE BİR ŞİRKET TARAFINDAN PİYASAYA SÜRÜLEN VE YÜKSEK MİKTARDA DİOKSİNE RASTLANAN YAKLAŞIK 75 BİN YUMURTA TOPLATILMAYA BAŞLANDI

Belçika'da bir şirket tarafından piyasaya sürülen 75 bin civarında yumurtada izin verilen limitin üstünde dioksine rastlandığı bildirildi.

Ülkede önde gelen süper market zincirlerine dağıtılan 0BE7050 referans numaralı yumurtaları alanlara, bu ürünleri tüketmemeleri ve geri getirmeleri çağrısında bulunuldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından birinci sınıf kanserojen maddeler arasında gösterilen dioksin, hormonal sistemi etkileyerek bağışıklık sistemine zarar veriyor.