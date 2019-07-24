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Belçika'da yüksek sıcaklık “kırmızı alarm“ seviyesinde

Belçika'da yüksek sıcaklık “kırmızı alarm“ seviyesinde

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:35
Belçika'da yüksek sıcaklık “kırmızı alarm“ seviyesinde

Belçika, hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması üzerine "kırmızı alarma" geçti.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ilgili kurumlarla istişarelerin ardından yüksek sıcaklık dolayısıyla ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.

Ülkede alarm seviyesi ilk kez turuncudan kırmızıya çıkartılırken, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

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RMI, halkı yüksek sıcaklıklara karşı önlem almaları yönünde uyardı.

Bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve dışardaki aktivitelerin en aza indirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Ülkede kırmızı alarmın cumartesi gecesi kaldırılması bekleniyor.

Son Güncelleme: 24.07.2019 16:15
Anahtar Kelimeler:
Belçikada Yüksek SıcaklıkBelçika Sıcak Hava
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