Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kapanma korkusu başladı!
Kapanma korkusu başladı!
Özersay artık acemi değil
Özersay artık acemi değil
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Buralar Trump’ın ruh ikizleriyle dolu
Gelin aşıları birlikte konuşalım
Gelin aşıları birlikte konuşalım
banner376

Belçika'da virüslü kişi polislere tükürdü

Belçika'da koronavirüs taşıyan bir kişi, kamu malına zarar verdiği için kendisine müdahale eden güvenlik güçlerine tükürünce 24 polis karantinaya girmek zorunda kaldı.

08 Ocak 2021 Cuma 10:00
Belçika'da virüslü kişi polislere tükürdü
banner337
banner351

Belçika basınındaki haberlere göre, Aalst kentinde bir kişinin sokakta kamu malına zarar verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

banner341
Maskesi bulunmayan kişiye müdahale eden polis ekipleri direnişle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin gözaltına almak istediği kişi bu sırada polis memurlarına tükürdü. Polis merkezine götürülen ve Covid-19 testi yapılan kişinin koronavirüs taşıdığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan kişi Brugges kentindeki cezaevinin revirine götürülürken, 10 polis yüksek risk, 14 kişi de düşük risk taşıyan temasta bulundukları için en az 7 gün sürecek karantinaya alındı.

Polislere tüküren kişinin birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 08.01.2021 10:42
Anahtar Kelimeler:
BelçikaVirüslü Kişi Polislere TükürdüTükürük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boeing 2.5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek
Boeing 2.5 milyar dolar tazminat ve ceza ödeyecek
Kongre baskınında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Kongre baskınında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
Beyaz Saray'dan Kongre baskınına kınama
Beyaz Saray'dan Kongre baskınına kınama
Fransa'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
Fransa'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
DSÖ'den Türkiye'ye tebrik
DSÖ'den Türkiye'ye tebrik
Beyaz Saray'daki istifalar sürüyor
Beyaz Saray'daki istifalar sürüyor
ABD ordusu Kongrenin etrafına barikat kurdu
ABD ordusu Kongrenin etrafına barikat kurdu
Boris Johnson, Trump'ı kınadı
Boris Johnson, Trump'ı kınadı
Facebook ve Instagram'dan Trump'ın hesaplarını dondurma kararı
Facebook ve Instagram'dan Trump'ın hesaplarını dondurma kararı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim