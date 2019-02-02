Belçika'da Türklerin işlettiği kafede silahlı saldırı

Belçika'nın Anvers şehrinde bir Türk kahvesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Savcılığın açıklamasına göre, üç kişinin ağır yaralandığı olayın hemen ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin beyin ölümü gerçekleşti.

Het Belang Van Limburg gazetesinde yer alan habere göre polis iki şüpheliyi gözaltına aldı ve bir silah ele geçirildi. Şüphelilerin baba ve oğul olduğu iddia ediliyor.

Gündüz vakti, tramvayın da geçtiği bir sokakta gerçekleşen saldırıda zanlıların önce iki kişiyi tekmelediği, daha sonra silahla vurduğu belirtiliyor. Yaralanan üçüncü kişinin ise sokaktan geçen bir vatandaş olduğu ifade ediliyor.

Görgü tanıkları önceki akşam aynı kahvehanede gerginlik yaşandığını aktardı.

Yaklaşık 70 polis memuru olay yerine gönderilirken saldırının yaşandığı Brederodestraat caddesi trafiğe kapatıldı. Tramvayların seferleri de geçici olarak durduruldu. Polis konuyla ilgili bir kriz masası oluşturacağını duyurdu.

Söz konusu bölgede 2017'de Türk ve Kürt gruplar arasında gerginlikler yaşandığı belirtilirken, bu saldırının şahıslar arasında kişisel bir anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıktığı iddia edildi.