banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hani bu memleket bizimdi!
Hani bu memleket bizimdi!
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
18 Temmuz 2012 Pazar gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
banner376

Belçika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 31'e çıktı

Belçika'da sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, ölü sayısının 31’e, kayıp sayısının 163’e çıktığı bildirildi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:16
Belçika'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 31'e çıktı

Nehirlerin alçalması ve suların çekilmesi ile dün başlayan kurtarma çalışmaları devam ediyor.

31 kişinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, kaybolan 163 kişi aranıyor, bir yandan da temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

​​​TOPLAM 37 BİN HANEYE HALA ELEKTRİK VERİLEMİYOR

banner341
Başbakan Alexander de Croo, dün yaptığı açıklamada, ülke çapındaki hasarın çok büyük olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) dayanışma fonunun etkinleştirilmesini isteyeceğini söylemişti.

Selden etkilenen eyaletlerde toplam 37 bin haneye hala elektrik verilemiyor.

Belçika hükümeti, 20 Temmuz’da milli yas ilan etmiş, 21 Temmuz’daki bağımsızlık kutlamalarını iptal etmişti.

Yağışlar, özellikle ülkenin doğusundaki Liege, Verviers, Spa, Namur ve Limburg bölgelerini etkilemişti.

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2021 09:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de sosyal mesafe kısıtlamaları bugünden itibaren çok büyük ölçüde kaldırılıyor
İngiltere'de sosyal mesafe kısıtlamaları bugünden itibaren çok büyük ölçüde kaldırılıyor
Fransa’da covid-19 aşı merkezi kundaklandı
Fransa’da covid-19 aşı merkezi kundaklandı
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
OPEC’ten kritik uzlaşma
OPEC’ten kritik uzlaşma
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
California'da orman yangınları sürüyor
California'da orman yangınları sürüyor
Avrupa sel felaketini tartışıyor: Uyarı insanlara ulaşamadı
Avrupa sel felaketini tartışıyor: Uyarı insanlara ulaşamadı
Olimpiyatlar ikinci kez Japonya'da
Olimpiyatlar ikinci kez Japonya'da
'Havana sendromu' hastalık ABD'li diplomatlar arasında yayılıyor
'Havana sendromu' hastalık ABD'li diplomatlar arasında yayılıyor
Avrupa felaketi yaşıyor
Avrupa felaketi yaşıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim