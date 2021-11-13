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Belçika'da kuş gribi tespit edildi

Belçika'da yabani bir kazda kuş gribi tespit edildi. Ülkede kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması istendi.

13 Kasım 2021 Cumartesi 08:30
Belçika'da kuş gribi tespit edildi

Belçika Federal Gıda Kurumu, Anvers kentine bağlı Schilde beldesinde yabani bir kazda kuş gribi (H5N1) görüldüğünü açıkladı.

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Kuş gribi virüsünün hastalığa yol açan varyantının tespit edildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda yabani kuşta virüs bulunabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, ülke genelinde profesyonel ya da hobi amaçlı kümes hayvanları besleyenlerin, hayvanlarını pazartesiden itibaren önlem amacıyla kapalı yerde tutması veya yabani hayvanlarla temasın önlenmesi için ağ içinde bulundurması gerektiği duyuruldu.

Kümes hayvanlarına ve kuşlara yağmur suyu veya yerde birikmiş suların da verilmemesi talep edildi.

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