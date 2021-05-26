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Belçika'da Johnson and Johnson aşısı 41 yaşından gençlere yapılmayacak

Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:15
Belçika'da Johnson and Johnson aşısı 41 yaşından gençlere yapılmayacak
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Belçika Sağlık Bakanlığı, Johnson and Johnson firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının 41 yaşından gençlere uygulanmayacağını bildirdi.

Bakanlık, kararın, aşının yapıldığı 40 yaşından küçük bir kadının kanda pıhtılaşma sonrası hastaneye kaldırılması ve 21 Mayıs'ta hayatını kaybetmesinden sonra alındığını belirtti.

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Belçika Sağlık Bakanlığı, Avrupa İlaç Ajansından (EMA) kadının ölümünün aşıyla ilgili olup olmadığını araştırmasını talep etti. EMA'dan gelecek yanıta kadar aşının 41 yaşından büyüklere yapılacağı kaydedildi.

EMA, daha önceki açıklamalarında, ABD'de görülen vakaların ardından aşıyla kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağ bulunabileceğini ancak bunların çok nadir görülen yan etkiler arasında bulunduğunu ve aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 19:55
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