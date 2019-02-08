Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
221.095
DOLAR
5.2430
STERLİN
6.7768
EURO
5.9411
Gemi karaya oturdu…
GEMİ KARAYA OTURDU
YÖDAK çiftlik mi?
YÖDAK ÇİFTLİK Mİ?
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
banner282

Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı

Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı

08 Şubat 2019 Cuma 08:09
Belçika'da grev nedeniyle uçuşlar için iptal kararı

Belçika'da Brüksel Havayolları, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta yapacağı grev nedeniyle 122 seferini iptal etme kararı aldı.

Brüksel Havayollarından yapılan açıklamada, işçi sendikalarının 13 Şubat'ta ülke çapında düzenleyeceği grev nedeniyle uçuş programında önemli ölçüde aksamalar olacağı belirtildi.

Brüksel Havalimanı'ndaki çalışanların da greve katılmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Brüksel Havayollarının söz konusu tarihte 122 seferini iptal etme kararı aldığı bildirildi.

Belçika'da bir süredir devam eden işçi ve işveren temsilcileri arasında çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı.

Grev nedeniyle o tarihte ülke çapında tren seferleri, Brüksel'de de metro, tramvay ve otobüs seferleri yapılamayacak.

Son Güncelleme: 08.02.2019 11:21
Anahtar Kelimeler:
Belçika GrevBelçika Uçuşlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'in Artan Durian Meyvesi Talebi Malezya Ormanlarını Tehdit Ediyor
Çin'in Artan Durian Meyvesi Talebi Malezya Ormanlarını Tehdit Ediyor
Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi
Paraguay'da 2 tondan fazla kokain ele geçirildi
ABD'nin Nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkacağı iddia ediliyor
ABD'nin Nisan sonuna kadar Suriye'den tamamen çıkacağı iddia ediliyor
Avusturya'da aşırı sağcı kükümet karşıtı gösteri
Avusturya'da aşırı sağcı kükümet karşıtı gösteri
Endonezya'da bir evde kilitli tutulan 193 düzensiz göçmen yakalandı
Endonezya'da bir evde kilitli tutulan 193 düzensiz göçmen yakalandı
Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı
Tunus'ta bu kez güvenlik güçleri gösteri yaptı
Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası
Woody Allen'dan Amazon'a 68 milyon dolarlık tazminat davası
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan şantaj iddiası
Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek
Amerikan özel birlikleri, Suriye'deki 150 Fransız IŞİD militanını ülkeye geri getirecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim