Belçika'da grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi

Belçika'da ulusal grev nedeniyle tüm uçuşlar 24 saatliğine iptal edildi. İptaller salı gecesi TSİ ile 24'te başladı.

Hava trafik ajansı Skeyes, üç büyük sendikanın çağrısıyla başlayan ulusal bir grev nedeniyle 'kilit mevkideki personel sayısı konusunda hiçbir kesinliğin bulunmadığını' belirterek uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Salı günü yapılan duyuruda, "Ulusal grevin başlamasından altı saat önce, şirketin bu gece başlayacak olan eylem sırasında personel sayılarına ilişkin yeterli öngörüşü yok" ifadesi kullanıldı.

Ulusal grev diğer alanları da etkileyecek

Belçika'daki tüm işçiler, önümüzdeki iki yıl için yüzde 0,8 ile sınırlı olan ücret artışı konusunda ulusal sendikalar ve hükümet arasındaki müzakerelerin durdurulmasını protesto etmek için greve gidiyor.

Belçika demiryolu operatörü SNCB'ye göre, Brüksel toplu taşıma sisteminde ciddi aksamalar yaşanacak ve planlanan seferlerin sadece yarısı yapılacak.