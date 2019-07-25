banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103713
ALTIN
259.958
DOLAR
5.6635
STERLİN
7.0860
EURO
6.3123
Gifa’yı kurşunlayan sanık Yalçın 15 yıl hapis yatacak
GİFA'YI KURŞUNLADI 15 YIL YEDİ
100 liralık soygun...
100 LİRALIK SOYGUN...
4 kök hint kenevirine 5 ay hapis cezası!
5 AY HAPİS YATACAK
Akıncı, Lacroıx’i kabul etti
AKINCI, LACROIX’İ KABUL ETTİ
banner307

Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu

Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:24
Belçika'da dünyaca ünlü müzik festivalinde uyuşturucu operasyonu

HER YIL YÜZ BİNLERCE KİŞİYİ BOOM KASABASINDA TOPLAYAN TOMORROWLAND FESTİVALİNDE 24 UYUŞTURUCU SATICISI TUTUKLANDI, 231 KİŞİNİN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Belçika'da düzenlenen ve dünyanın en büyük elektronik müzik festivalleri arasında gösterilen Tomorrowland'de 24 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, 231 kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Her yıl temmuz ayında yüz binlerce kişiyi Boom kasabasında toplayan Tomorrowland festivaline bu yıl da uyuşturucu operasyonları damga vurdu.
Belçika Savcılığından yapılan açıklamada, geçen hafta sonu 24 uyuşturucu satıcısının tutuklandığı, 231 ziyaretçinin de uyuşturucu madde bulundurmaktan veya kullanmaktan dolayı ceza aldığı belirtildi.

banner317
Uyuşturucu madde kullanan veya bulunduran kişilere 75 ila 150 avro arasında ceza verildiği öğrenildi.
Öte yandan, festivale katılan Hint uyruklu 27 yaşındaki bir kişi de henüz belirlenemeyen bir nedenle geçen cuma gecesi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, ölümün uyuşturucu kullanımına bağlı olabileceği üzerinde duruyor.
İki hafta sonuna yayılan festivalde geçen yıl da 63 uyuşturucu satıcısı yakalanmıştı.
 

Son Güncelleme: 25.07.2019 13:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu
Avrupa Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu
Ukrayna Rus Tankerini Alıkoydu
Ukrayna Rus Tankerini Alıkoydu
Rusya Bazı Türk Vatandaşlarına  vizesiz Seyahatin Kapsamını Genişletti
Rusya Bazı Türk Vatandaşlarına  vizesiz Seyahatin Kapsamını Genişletti
Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi
Boris Johnson kabinede kardeşine de yer verdi
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi Vefat Etti
Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi Vefat Etti
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı 11'e çıktı
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
ABD Hürmüz Boğazı'nda Amerikan bayraklı gemileri koruyacak
Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu
Boris Johnson kabinesindeki önemli bakanlıklara atamalar belli oldu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim