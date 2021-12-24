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Belçika'da akıl almaz olay

Belçika'da bir kişinin, COVID-19 aşısı olmak istemeyenlerin yerine para karşılığında 8 kez aşı yaptırdığı belirlendi.

24 Aralık 2021 Cuma 08:40
Belçika'da akıl almaz olay

Belçika basınındaki haberlere göre, 33 yaşındaki kişi, Namur kentinde 9'uncu kez aşı olmak isterken görevlilerce fark edildi.

Adı açıklanmayan kişinin, restoran gibi işletmelere girişte sorulan COVID belgesini elde etmek isteyen aşı karşıtlarından 100 ila 150 euro aldığı ve onların yerine aşı olduğu belirtildi.

Para veren kişilere 5 yıla kadar hapis ve 800 bin euro ceza

Para aldığı kişilerin kimlik kartıyla aşı merkezlerine giden kişinin Charleroi kentinde kısa aralıklarla iki kez aşı olunca fark edildiği belirtildi. Bunun ardından kısa süre sonra başka bir aşı merkezine giden kişinin sivil polislerce yakalandığı açıklandı.

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Namur savcılığı, yakalanan kişiye kendilerinin yerine aşı olması için para ödeyenlerin kimliklerini tespit etti. Bu kişilerin 5 yıla kadar hapis ve 800 bin euroya kadar para cezası istemiyle yargılanabileceği belirtildi.

Sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi

8 kez aşı olan kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Belçika hükümetinin COVID-19 salgını için oluşturduğu kriz merkezinin sözcüsü Steven Van Gucht, "Bu kişinin çok fazla aşı olduğu için sağlığının tehlikede olması çok olası değil. Çok fazla aşı olduğu için hastalıktan daha iyi korunacağı doğru değil." dedi.

Van Gucht, "Bu adamın yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunu tahmin etmemiz şu an için zor." diye konuştu.

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