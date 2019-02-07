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Belçika'da 20 bin genç iklim için yürüdü

Belçika'da 20 bin genç iklim için yürüdü

07 Şubat 2019 Perşembe 17:13
Belçika'da 20 bin genç iklim için yürüdü

Belçika'nın dört bir tarafında yüzlerce genç iklim değişikliğine dikkat çekmek için bir kez daha sokaklara döküldü. Politikacıların iklim değişikliği konusunda daha etkili kararlar almasını talep eden binlerce ortaokul, üniversite ve yüksekokul öğrencileri bu kez 11 milyon nüfuslu Belçika'nın Leuven, Brüksel, Arlon, Anvers ve Mons şehirlerinde toplandı. Toplam 20 bin öğrenci Belçika'nın dört bir tarafından seslerini siyasetçilere duyurmaya çalıştı.

"Seçim tarihine kadar eylem yapacağız"
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 5 bin genç hükümetin iklim değişikliği konusunda harekete geçmesini istedi. Bu kez gözler üniversite şehri olarak bilinen ve 10 bin gencin sokaklara döküldüğü Leuven şehrine çevrildi. Eylem yapan bir genç kız, "Eylemlerimizi seçimlere kadar sürdürmeyi planlıyoruz böylece siyasetçilerin adalet çağrılarımızı duymasını ümit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Üniversite öğretim üyelerinden yasa tasarısı önerisi
Belçika'da dört faklı üniversitede (Saint-Louis, UCL, UGent, UHasselt) çevre veya hukuk alanında görev yapan birçok öğretim üyesi iklim yasası oluşturulması için bir tasarı önerisinde bulundu. Metinde Belçika'nın iklim konusunda uluslararası ve Avrupa Birliği çapında yükümlülükleri hatırlatılıyor. Yasa tasarısı önerisi federal düzeyde iklim değişikliği konusu ile yakından ilgilenecek bakanların olmasını da içeriyor. Ayrıca Nisan ayında "İklim günü" belirlenmesi talep ediliyor.

Brüksel'de bulunan Saint-Louis Üniversitesinde görev yapan öğretim üyesi Mathias El Berhoumi "Bu özel yasa tasarısında iklim değişikliği ile ilgili hedeflere ulaşılması için sosyal adalet kavramına yer veriliyor. Değişikliklerin herkes tarafından kabul edilmesi için konu sivil toplum örgütleri yetkilileri ile görüşülmeli." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
İklimBelçika
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