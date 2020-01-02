Belçika 6 yabancı teröristi vatandaşlıktan çıkardı

Brüksel Temyiz Mahkemesi, 6 yıl önce Suriye'ye giden 6 yabancı terörist hakkında gıyaben gördüğü davayı karara bağladı.

Mahkeme, söz konusu kişilerin Belçika tarafından terör örgütü ilan edilen Sharia4Belgium'a (Belçika İçin Şeriat) üye olduğunu iddia etti.

Aynı zamanda Fas vatandaşı da olan 6 kişinin halihazırda nerede olduğu bilinmiyor. 8 gün içinde itiraz edilmemesi durumunda, karar nihailik kazanıyor.



Ülke makamları, Sharia4Belgium'un Belçika'da şeriat yönetimi kurmak amacıyla 3 Mart 2010 yılında ortaya çıktığını iddia etmişti.Belçika mahkemesi, herhangi bir bombalı veya silahlı saldırı gerçekleştirmeyen Sharia4Belgium'u terör örgütü ilan etmiş, baskılar sonucu örgüt 2 yıl 7 ayda kendini feshetmişti.