Belarus’ta Protestocuların Hükümet Binası Önündeki Eylemi Sona Erdi

Minsk, 15 Ağustos 20 (.): Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasının ardından protesto eylemi başlatan göstericilerin hükümet binası önündeki gösterileri olaysız sona erdi.

Merkez Seçim Komisyonunun, cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonucunu açıklamasından sonra başkent Minsk’te protestocular, hükümet binasının önünde toplanarak gösteri yaptı.

Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği kalabalık, zaman zaman oturma eylemi gerçekleştirdi. Kalabalık, sık sık Lukaşenko aleyhinde sloganlar attı.

Protestocular bir süre sonra olay çıkarmadan dağıldı.

Ülkenin diğer şehirlerinde de gösteriler olaysız gerçekleşti.



- Protesto gösterilerinin sürmesi bekleniyorBelarus’ta gösterilerin başlamasından sonra ülkeden ayrılarak Litvanya’ya geçen adaylardan Svetlana Tikhanovskaya'nın hafta sonu taraftarlarına tüm ülkede miting çağrısı yapması nedeniyle protestoların sürmesi bekleniyor.Belarus Merkez Seçim Komisyonundan bugün yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko’nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.(AA/HA)