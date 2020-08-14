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Belarus\'ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Galibi Resmen Lukaşenko

 

14 Ağustos 2020 Cuma 17:40
Belarus\'ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Galibi Resmen Lukaşenko
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Minsk, 14 Ağustos 20 (.): Belarus'ta hafta sonu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, kesin sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazandı.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı sonuçları resmen ilan edildi.

Açıklamada, "Seçim sonuçları komisyon kararıyla onaylandı. Belarus Cumhurbaşkanlığına Aleksandr Lukaşenko seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Komisyonun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Lukaşenko yüzde 80,1 oy aldı. Lukaşenko'nun en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oyları, yüzde 10,12'de kaldı.

Diğer adaylardan eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde1,68, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev yüzde 1,21, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen yüzde 1,14 oy aldı. Seçmenin yüzde 4,59'u ise bütün adaylara karşı oy kullandı.

Açıklamada, ülke genelinde seçimde, yüzde 84,28 katılımla 5 milyon 818 bin 955 seçmenin oy kullandığı bildirildi.

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Muhalefet, seçimlere hile karıştığını ve rakamların gerçekleri yansıtmadığını iddia ediyor.

Adaylardan Andrey Dmitriyev, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına muhalefet tarafından yapılan bütün itirazların Merkez Seçim Komisyonunca reddedildiğini belirtti.

Dmitriyev, seçimlere itiraz için üst mahkemeye gideceklerini ifade etti.

Svetlana Tikhanovskaya'nın seçim karargahından yapılan açıklamada da seçim sonuçlarının gerçekleri yansıtmadığı savunularak, sonucun tanınmayacağı duyuruldu.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Aleksandr Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra, ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

(AA/FEZ)
 

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