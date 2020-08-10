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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Yüzde 80,23 Oyla Yeniden Seçildi

MUHALİF SVETLANA TİKHANOVSKAYA\'NIN SEÇİM KARARGÂHI, AÇIKLANAN SONUÇLARI KABUL ETMEYEREK YÜZDE 70-80 ORANINDA OY ALDIKLARINI İDDİA ETTİ

10 Ağustos 2020 Pazartesi 13:46
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Yüzde 80,23 Oyla Yeniden Seçildi
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MUHALİF SVETLANA TİKHANOVSKAYA'NIN SEÇİM KARARGÂHI, AÇIKLANAN SONUÇLARI KABUL ETMEYEREK YÜZDE 70-80 ORANINDA OY ALDIKLARINI İDDİA ETTİ

Minsk, 10 Ağustos 20 : Belarus’ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçimin galibi oldu.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, düzenlediği basın toplantısında seçimlere katılımın yüzde 84,23 oranında olduğunu belirtti.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun geçerli oyların yüzde 80,23'ünü aldığını kaydeden Yermoşina, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9, eski milletvekili Anna Kanopatskaya'nın yüzde 1,68, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen'ın ise yüzde 1,13, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev'ın yüzde 1,04 oranında oy aldığını aktardı.

Seçmenlerin yüzde 6,02'sinin hiçbir adaya oy vermediğini ifade eden Yermoşina, "Kesin sonuçların önemli ölçüde değişeceğini düşünmüyorum." dedi.

Öte yandan, dün gece taraftarlarını meydanlara çağıran Tikhanovskaya’nın karargâhı, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini belirterek, muhalif adayın oy oranının yüzde 70-80 civarında olduğunu ileri sürdü.

Kesin sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

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GÖSTERİLERDE 213 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Minsk olmak üzere Mogilyov, Vitebsk, Brest, Grodno, Novopolatsk kentlerinde düzenlenen protestolar polis tarafından gece kontrol altına alınırken, göstericiler dağıtıldı.

Muhalifler, Minsk'te polisin müdahale ettiği izinsiz gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü.

Belarus İçişleri Bakanlığı ise protesto gösterilerinde 1 kişinin öldüğü iddiasını yalanladı.

Öte yandan, Belarus Soruşturma Komitesi İvan Noskeviç de ülkede gece boyunca süren izinsiz protestolarda onlarca polisin yaralandığını ve olaylarla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Noskeviç, "Provokasyonlara ve kamu düzenini bozmaya yönelik çağrılara teslim olmamayı rica ediyorum. Güvenlik güçleri, anayasal düzeni korumak için gereğini yapacak." dedi.

Başkent Minsk’te sandık çıkış anketi sonuçlarının Lukaşenko lehinde açıklanması sonrası muhalefet taraftarları, seçime hile karıştırıldığı ve sonuçların doğru olmadığını iddiasıyla sokaklara dökülmüştü.

Göstericilere yönelik müdahalede, çok sayıda polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor.

(AA/RU/FEZ)
 

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