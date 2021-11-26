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Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç yolunda bekleyenler gösteri yaptı

Belarus-Polonya sınırındaki kapalı alanda Avrupa'ya göçme arayışla bekleyişlerini sürdürenler, kaderlerinin bir an önce belirlenmesi için gösteri düzenledi.

26 Kasım 2021 Cuma 07:05
Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göç yolunda bekleyenler gösteri yaptı

Belarus'un Grodno şehrinde Bruzgi sınır bölgesindeki, çoğunluğu Irak'tan Belarus'a vize alarak gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden de Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri kapalı alan önünde toplandı.

Çocukların da ellerinde pankartlarla katıldığı protestoda gruptakiler, kendileriyle ilgili bir an önce karar verilmesini, Avrupa'ya bırakılmalarını istedi.

Irak'a kesinlikle dönmek istemediklerini belirten ve Irak'taki yaşam şartlarının zor olduğuna dair ellerinde pankartlarla sloganlar atan göstericiler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) göçmen sorununu "kaçakçılık operasyonu" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Gruptakiler daha sonra kendilerine dağıtılan yemeklerin yetersiz olduğundan şikayet ederek, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

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BUGÜNE KADAR KAPALI ALANDA 90 TON İNSANİ YARDIM DAĞITILDI

Bu arada Belarus Kızılhaç örgütü Grodno Bölgesi temsilcisi Nataliya Tolkaçeva, bugüne kadar kapalı alanda bulunan insanlara ülke genelinde 100 ton insani yardım toplandığını, bu yardımdan 90 tonunun dağıtıldığını bildirdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, göçmen krizinin başladığı ilk günden bu yana Belarus'un uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, "Biz en başından bu yana bu kuruluşlara açığız ve iş birliği yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde bekleyişini sürdürüyordu.

Bir süre önce bu kişiler sınır boyunda kurdukları kampı tamamen boşaltarak, Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti.

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Son Güncelleme: 25.11.2021 19:31
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