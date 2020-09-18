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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Polonya ve Litvanya İle Sınırları Kapatacaklarını Açıkladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine Batı'dan gelen tehlikeler yüzünden orduyu savaşa hazır hale getirmek zorunda olduklarını belirterek,

18 Eylül 2020 Cuma 09:42
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Polonya ve Litvanya İle Sınırları Kapatacaklarını Açıkladı
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 Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine Batı'dan gelen tehlikeler yüzünden orduyu savaşa hazır hale getirmek zorunda olduklarını belirterek, "Başta Polonya ve Litvanya olmak üzere batıya devletin sınırlarını kapatmak zorundayız. Büyük bir üzüntüyle kardeş Ukrayna ile olan sınırların güvenliğini güçlendirmek zorundayız." dedi.

Lukaşenko, Minsk-Arena’da düzenlenen Kadınlar Forumu’nda yaptığı konuşmada, ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik protestolar ve komşu ülkelerden gelen baskılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerden sonra yurt dışı destekli protestocuların ülkede karmaşa çıkarmak için her türlü yöntemi kullandığını ancak başarılı olamadığını belirten Lukaşenko, şimdi de yurt dışından ekonomik ve diplomatik baskı kurulmaya başlandığını ifade etti.

Komşu ülkelerin Belarus’taki seçim sonuçlarını tanımadığını anımsatan Lukaşenko, ülkesinde Venezuela senaryosunun uygulanmaya çalışıldığını kaydetti.

Lukaşenko, Belarus’a yönelik dışardan müdahalenin Polonya, Litvanya ve Ukrayna’dan geldiğini öne sürdü.

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 "SEÇİMLERİ TANIMANIZA İHTİYACIMIZ YOK"

Avrupa Parlamentosu’nda Belarus’taki Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının tanınmamasına yönelik alınan kararı da eleştiren Lukaşenko, "Biz, ülkemizde seçimleri anayasa ve yasalara göre gerçekleştirdik. Bizim, sizin, seçimleri tanımanıza ihtiyacımız yok. Seçimler yasal olarak yapıldı." diye konuştu.

Dışardan Belarus’a müdahale edenlerin bundan sonraki süreçte ne yapabileceklerini bilmediklerini dile getiren Lukaşenko, şöyle devam etti:

"Sıcak bir savaşa başlamadan önce cephaneliklerinde çok az taktikleri kaldığını biliyoruz. Bu yüzden birlikleri taşımak, ordunun yarısını savaşa hazır hale getirmek zorundayız. Başta Polonya ve Litvanya olmak üzere batıya devletin sınırlarını kapatmak zorundayız. Büyük bir üzüntüyle kardeş Ukrayna ile olan sınırların güvenliğini güçlendirmek zorundayız."

Sıcak bir savaşa karşı olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Korkunç bir felaketin eşiğindeyiz. Eğer onlar (Avrupa) buraya gelirse cevap vermek zorunda kalacağız. Yalnız kalsak bile diz çökmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanması üzerine seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protesto gösterileri başlamıştı.

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Son Güncelleme: 18.09.2020 09:47
Anahtar Kelimeler:
Polonya Ve LitvanyaBelarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko
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