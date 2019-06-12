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Bebeğe işkence yapan alçak aranıyor!

Bebeğe işkence yapan alçak aranıyor!

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:00
Bebeğe işkence yapan alçak aranıyor!

Bebeğe işkence yapan alçak aranıyor!

Bir kadının bebeğe yaptığı işkenceyi yansıtan görüntüler sosyal medyada büyük sansasyon yarattı.

Malezya’da çekildiği tahmin edilen 1 dakika 36 saniyelik videoda bir kadın küçük bebeği korkunç şekilde dövüyor.

Bir noktada bir yaşında olduğu tahmin edilen bebeği tişörtünden tutup yatağa çarpıyor.

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Pis bir odada çekilen görüntülere göre; dehşet verici işkence sırasında talihsiz bebek acıyla bağırıyor.

Görüntülerin odada bulunan başka biri tarafından çekildiği anlaşılırken, kameranın arkasındaki kişinin seyirci kalması da kan dondurdu.

Malezya polisi, olaya ilişkin bilgi sahibi olanları soruşturmaya yardımcı olmak adına ihbarda bulunmaya çağırdı.

Görüntülerdeki kadının çocuğun annesi mi yoksa bakıcısı mı olduğu henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme: 12.06.2019 14:05
Anahtar Kelimeler:
İşkenceBebekMalezyaKadın
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