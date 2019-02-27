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Bbc Ve Itv\'den Netflıx\'e Rakip Platform

BBC VE ITV\'NİN,

Bbc Ve Itv\'den Netflıx\'e Rakip Platform

BBC VE ITV\'NİN,

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:49
Bbc Ve Itv\'den Netflıx\'e Rakip Platform

BBC VE ITV'NİN, "BRITBOX" ADI ALTINDA ORTAK BİR ON-LINE PLATFORM KURMAYA HAZIRLANDIKLARI BELİRTİLDİ

Londra, 27 Şubat 19 : İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV'nin, Netflix’e rakip bir platform oluşturmaya hazırlandıkları bildirildi. 

BBC'den yapılan açıklamada, BBC ve ITV'nin, görüşmelerin son aşamasında oldukları, "BritBox" olarak adlandırılacak platformun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesinin planladığı belirtildi.

BBC Genel Direktörü Tony Hall, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sunulacak hizmet karşılığında talep edilecek abonelik ücretinde de rekabetçi olunacağını kaydetti. 

ITV üst yöneticisi  Damel Carolyn McCall ise kurulacak ortak platform için "İngiliz yaratıcılığının merkezi olacak." ifadesini kullandı.  

McCall, "İngiltere’de internet kullanan evlerin yüzde 43’ü BritBox'a abone olmakla ilgileniyor. Burada bizim için bir fırsat penceresi var." değerlendirmesinde bulundu.

(AA/RU/YIL)
 

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