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Bbc 450 Kişiyi İşten Çıkarıyor

BBC\'NİN HABER KOLU BBC NEWS İÇERİSİNDE 2022 YILINA KADAR YAKLAŞIK 80 MİLYON STERLİN TASARRUFA GİDİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Bbc 450 Kişiyi İşten Çıkarıyor

BBC\'NİN HABER KOLU BBC NEWS İÇERİSİNDE 2022 YILINA KADAR YAKLAŞIK 80 MİLYON STERLİN TASARRUFA GİDİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

29 Ocak 2020 Çarşamba 17:12
Bbc 450 Kişiyi İşten Çıkarıyor

BBC'NİN HABER KOLU BBC NEWS İÇERİSİNDE 2022 YILINA KADAR YAKLAŞIK 80 MİLYON STERLİN TASARRUFA GİDİLMESİNE KARAR VERİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Londra, 29 Ocak 20 : İngiliz yayın kurumu BBC'nin tasarruf planları kapsamında 450 çalışanını işten çıkarma kararı aldığı bildirildi.

BBC’den yapılan açıklamada, kurumun haber kolu BBC News içerisinde 2022 yılına kadar yaklaşık 80 milyon sterlin tasarrufa gidilmesine karar verildiği, bu kapsamda 450 çalışanın işten çıkarılacağı belirtildi.

Newsnight programı için üretilen yapımların sayısının azaltılacağı ifade edilen açıklamada, BBC 2, BBC Radyo 5 ve BBC Dünya Servisi'nde de bazı pozisyonların kapatılacağı vurgulandı.

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Açıklamada değerlendirmesine yer verilen BBC News Direktörü Fran Unsworth, BBC’nin geleneksel yayından dijital yayına geçiş yaptığını söyledi.

Unsworth, "BBC’nin izleyici kitlesinin değişimi ile yüzleşmesi gerekiyor. BBC News’in gelecek 10 yılını önemli miktarda tasarruf yapabileceğimiz şekilde yeniden şekillendirmemiz gerekiyor. Kayaklarımızın çok büyük kısmını geleneksel çizgideki yayıncılık için harcarken, dijitale yeteri kadar harcamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki Ulusal Gazetecilik Sendikası (NUJ) Genel Sekreteri Michelle Stanistreet ise "Bu son derece zararlı tenkisatlar BBC’nin varlığı için tehlike." ifadesini kullandı.

Halihazırda BBC News, 1700’ü İngiltere dışında olmak üzere, toplam 6 bin kişiyi istihdam ediyor. Kurumun TV lisans ücretleri ile finanse edilen gelirinin ilerleyen dönemde yıllık 480 milyon sterlin seviyesinde olması bekleniyor.

BBC, 2016'da toplam 800 milyon sterlin seviyesinde tasarruf yapılmasının hedeflendiğini, bunun 80 milyon sterlininin ise sadece BBC News’den gelmesinin planlandığını bildirmişti.

(AA/RU/FEZ)
 

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