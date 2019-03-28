banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92120
ALTIN
230.143
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2398
EURO
6.2267
Gökgürültülü sağanak yağmur geliyor
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR
Afrika Davası sürüyor
AFRİKA DAVASI SÜRÜYOR
Erhürman, Oktay ile görüştü
ERHÜRMAN, OKTAY İLE GÖRÜŞTÜ
Kaçak insan ve peruk operasyonu
KAÇAK İNSAN VE PERUK OPERASYONU
banner307

BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi

BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi

28 Mart 2019 Perşembe 16:10
BBC yalan haber yaptığını kabul edip özür diledi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, yaptığı bir yalan haber nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan özür dileyip neden olunan zararın tazminini kabul etti.

BBC'den yapılan açıklamada, geçen yılın mayıs yayında yayımlanan bir haberde, Poroşenko ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki bir toplantının uzatılması için 400 bin dolar ödendiğinin iddia edildiği hatırlatıldı.

Ödemenin Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'e yapıldığı belirtilen haberin daha sonra BBC'nin internet sitesinden kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Haziran 2017'deki toplantı ile ilgili iddia doğru değildi." ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili haberin BBC'nin İngiltere'deki bir haber bülteninde de yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Sayın Poroşenko'dan neden olunan sıkıntı dolaysıyla özür dileriz. Tazminat ve mahkeme giderlerini ödemeyi de kabul ettik." ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Bbc Yalan Haber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
AB'nin İngiltere'ye verdiği Brexıt mühleti yarın doluyor
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek
ABD'li eski istihbarat görevlisi gizli bilgi çaldığını itiraf edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görev süresi 2022'ye uzatıldı
İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı
İnanması güç ama gerçek! 1 ayda iki kez doğum yaptı
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
En uzun tuz mağarası İsrail'de bulundu
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
'İnsanlığın son umudu'ndan bir kötü haber daha
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
Wow Air tüm uçuşlarını iptal etti
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik
Endonezya'nın Agung Yanardağı'nda hareketlilik
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
HIV taşıyıcısı hayattaki kişiden ilk böbrek nakli
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası
Bayer'e 80 milyon dolarlık kanser cezası

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim