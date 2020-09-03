banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 37°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1083
ALTIN
463.760
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8713
EURO
8.7785
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Türkiye üzerinden seçim siyaseti...
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var mı?
Amerikalı Abraham Maslow‘u tanıyanınız var...
ABD anlaşma istemiyor
ABD anlaşma istemiyor
Tufan Erhürman farkı
Tufan Erhürman farkı
banner364

Bazı Çocukların Kanlarında Hem Kovid-19 Hem De Antikorlar Aynı Anda Bulunuyor

ABD\'DE GÖREVLİ TÜRK BİLİM İNSANI BURAK BAHAR LİDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMADA AYRICA 6-15 YAŞ GRUBUNDAKİLERİN VİRÜSTEN ARINMA SÜRESİNİN, 16-22 YAŞ GRUBUNDAKİLERE GÖRE YAKLAŞIK İKİ KATINA ÇIKTIĞI BELİRLENDİ

03 Eylül 2020 Perşembe 18:07
Bazı Çocukların Kanlarında Hem Kovid-19 Hem De Antikorlar Aynı Anda Bulunuyor
banner337
banner351

ABD'DE GÖREVLİ TÜRK BİLİM İNSANI BURAK BAHAR LİDERLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMADA AYRICA 6-15 YAŞ GRUBUNDAKİLERİN VİRÜSTEN ARINMA SÜRESİNİN, 16-22 YAŞ GRUBUNDAKİLERE GÖRE YAKLAŞIK İKİ KATINA ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
Ankara, 3 Eylül 20 : ABD'de Türk bilim insanı liderliğinde yürütülen araştırmada, bazı çocukların kanlarında hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hem de enfeksiyonla savaşan antikorların aynı anda bulunabildiği saptandı.
Daily Mail'in haberine göre, Washington'da Ulusal Çocuk Hastanesinde görevli Türk bilim insanı Burak Bahar liderliğinde yürütülen ve sonuçları "Journal of Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 6 bin 300 ve antikor testi yapılan 215 çocuk incelendi. 
Çocuklar, 31 Mart-21 Haziran tarihlerinde Ulusal Çocuk Hastanesine kabul edildi, 215 çocuktan 33'üne hastalıkları esnasında Kovid-19 ve antikor testleri yapıldı. 
Araştırma kapsamındaki 33 çocuktan 9'unun kanlarında aynı anda hem virüse hem de antikorlara rastlandı. 
Çalışmada ayrıca yaşları 6-15 olan hastaların virüsten arınma süresinin, 16-22 yaşlarındaki hastalar ile kıyaslandığında yaklaşık iki katına çıktığı gözlendi. 
Yaşları küçük hastalarda ortalama 32 gün sonra Kovid-19 testinin negatif sonuç verdiğine, bu sürenin yaşı büyük hastalarda ortalama 18 gün olduğuna işaret edildi. 

banner341
Yine genç yaş grubu kızlarda sürenin 44 güne uzadığına, aynı yaş grubundaki erkeklerde ise bu sürenin 25,5 gün olduğuna dikkat çekildi.
Bahar, hasta popülasyonunda neler yaşandığını görmek için böyle bir araştırma yürüttüklerini belirterek "Virüsten arınma ile antikorlar arasında bir ilişki var mı, bir zaman çizelgesi görmek istedik." dedi. 
Burak Bahar, Kovid-19'da bazı çocuk hastalarda enfeksiyondan birkaç gün sonra ortaya çıkan ve virüsün varlığına işaret eden "IgM" ile enfeksiyonun ileri safhalarında oluşan ve kişi iyileştikten sonra aylarca varlığını koruyabilen "IgG" antikorlarını bir arada görmenin ilginç olduğunu söyledi. 
Bahar, sonraki aşamada antikorlarla aynı anda kanda rastlanan virüsün diğer kişilere bulaşıp bulaşmayacağının test edileceğini ifade ederek antikorların bağışıklıkla ilişkisi olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını, bu nedenle insanların dikkatli olmayı sürdürmesi gerektiğini dile getirdi. 
Türk bilim insanı, "Dolaşımda antikorlara sahip olmak sizi ille de korumaz ve virüsü yaymayacağınız anlamına gelmez. Bu yüzden maske takmaya, elleri yıkamaya ve sosyal mesafeye devam." değerlendirmesini yaptı.
(AA/AK/GÜL) 
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'de Kamu Mahkemesi Uygur Türklerine Karşı
İngiltere'de Kamu Mahkemesi Uygur Türklerine Karşı "soykırım" İddialarını İnceleyecek
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 190 Bin 14'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Yaşamını Yitirenlerin Sayısı 190 Bin 14'e Yükseldi
Bulgaristan'da Çok Sayıda Kişi Hükümet Karşıtı Gösteri İçin Sofya'nın Merkezinde Toplandı
Bulgaristan'da Çok Sayıda Kişi Hükümet Karşıtı Gösteri İçin Sofya'nın Merkezinde Toplandı
Rusya, Navalnıy'ın Zehirlenmesiyle İlgili Kendisine Yöneltilen Suçlamaları Reddetti
Rusya, Navalnıy'ın Zehirlenmesiyle İlgili Kendisine Yöneltilen Suçlamaları Reddetti
Afrika'da Kovid-19 Vaka Artış Hızı Geçen Hafta Yüzde 14 Azaldı
Afrika'da Kovid-19 Vaka Artış Hızı Geçen Hafta Yüzde 14 Azaldı
Ab, Yunanistan'ın Göçmenler Konusunda Hukuka Uymasını Bekliyor
Ab, Yunanistan'ın Göçmenler Konusunda Hukuka Uymasını Bekliyor
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasında Mahkum Takası Tamamlandı
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi
Rusya, Çinli Şirketin Kovid-19 Aşı Adayının Klinik Denemelerine Onay Verdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim