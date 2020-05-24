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Bayram namazını futbol sahasında kıldılar

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Müslümanlar bayram namazını futbol sahasında kıldı.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:55
Bayram namazını futbol sahasında kıldılar
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Ramazan Bayramı'nın ilk gününde diğer ülkelerde olduğu gibi Stockholm'de de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle camilerde bayram namazı eda edilmedi. 

Göçmenlerin yoğun bulunduğu Stockholm'un Bredeng semtinde bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar yan yana iki futbol sahasında saf tuttu.

Sosyal mesafeye dikkat eden Müslümanlar, İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünün 50 kişiyi aşmayan tavsiyesine uydu.

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Namazın ardından Müslümanlar buruk şekilde bayramlaşarak, evlerine döndü. 

Öte yandan, Halk Sağlığı Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, 10 milyon nüfuslu İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 992'ye, virüsü taşıyanların sayısı da 33 bin 188'e yükseldi.

Salgında 23 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 24.05.2020 11:58
Anahtar Kelimeler:
Futbol Sahasında Bayram Namazı
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