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Baybora'dan Kalkınma Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora, halkın birikimleri sonucunda yaratılan fonla oluşan Kalkınma Bankası ile halkın öz varlığı kooperatiflerin yönetim yapılarının derhal değiştirilmesi ve siyasilerin ellerini çekmesi gerektiğini belirtti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 14:15
Baybora'dan Kalkınma Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası ile ilgili açıklama

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Mali Sekreteri Mustafa Baybora,  Kalkınma Bankası ve Kooperatif Merkez Bankası’yla ilgili son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.
Gerekli yasal düzenlemelerin hemen hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Baybora, “Genel kurul yapılarak Kooperatif Merkez Bankası gerçek sahipleri olan kooperatiflere devredilmeli” dedi. 
Kalkınma Bankası yönetim kurulu yapısının ilgili paydaşlardan oluşturulması ve Merkez Bankası denetimine açılması gerektiğini dile getiren Baybora, geçmiş yıllara dönük denetimlerin Merkez Bankası tarafından yapılması ve raporlanmasını da istedi. 

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Mustafa Baybora raporlar sonucunda suç unsuru var ise cezai işlemlerin başlatılması gerektiğini de belirtti.  
Kurumların bağımsız, denetlenebilir ve hesap verebilir olmasının şart olduğunu kaydeden Baybora, “Ülke kaynaklarının halkın menfaati adına kullanılması için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 15:26
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