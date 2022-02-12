Batılı müttefikler olası bir Rus işgaline karşı tetikte

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden’ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Rusya’nın komşu ülke Ukrayna’ya 20 Şubat’ta sona erecek Pekin’deki Kış Olimpiyat Oyunları bitmeden hava ve roket saldırıları başlatabileceğini, böyle bir saldırının da birçok sivilin ölümüne yol açabileceğini belirtti. Washington’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in henüz nihai kararını vermediğinden yola çıktığını da belirten Sullivan, buna karşın Ukrayna sınırında ek Rus birliklerinin konuşlandığına dikkat çekti. Güvenlik danışmanı Sullivan, tüm ABD vatandaşlarına önümüzdeki 24-48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Danimarka, İngiltere, Estonya, Letonya, Avusturya ve Yeni Zelanda’dan da vatandaşlarına yönelik benzer çağrılar geldi.

ABD’DEN EK BİRLİK AÇIKLAMASI

Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev’in ABD’den tam ve güvenilir destek göreceğini bir kez daha vurgularken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya’ya 3 bin asker daha göndereceğini açıkladı. ABD’li yetkililer, ek birliklerin Avrupa’daki Amerikan birliklerinden değil, Kuzey Karolina’daki 82. Hava İndirme Tümeni’nden aktarılacağını belirtti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Şubat ayının başında Polonya’ya bin 700 askerden oluşan bir ek birlik gönderilmesi talimatı vermişti. Ayrıca Almanya’dan F-16 ABD savaş uçakları da Romanya’da Karadeniz’in yaklaşık 100 kilometre mesafede konuşlandırılmıştı.

Washington, gönderilen birliklerin sayısındaki artışla "NATO müttefiklerine güvenlik hissi sağlama ve NATO’nun doğu kanadındaki her türlü saldırganlığı püskürtmenin" hedeflendiğini kaydetti.

Ukrayna sınırındaki tansiyon yükselirken ABD Başkanı Biden, Cuma günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de bulunduğu Avrupalı müttefikleriyle video konferans yoluyla istişarelerde bulundu. Berlin’den yapılan açıklamada, Batılı müttefiklerin bölgedeki durumun oldukça ciddi olduğu ve olası bir işgale karşı ivedi ve sert yaptırımlarla cevap verme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, tüm diplomatik çabaların Moskova’yı gerilimi düşürmeye teşvik etme yönünde olduğunu kaydederek, Avrupa’da savaşı önlemenin önemine dikkat çekti.

Avrupa Birliği (AB), olası bir Rus işgaline karşı yaptırımları da gündemine almıştı. Olası yaptırım hazırlıklarına ilişkin daha detaylı bilgi veren AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, finans ve enerji sektörünün yanı sıra, yüksek teknoloji ürünlerinin Rusya’ya ihracatının da gündemdeki yaptırımlar arasında olduğunu belirtti.

MOSKOVA: “YALAN BİLGİ YAYIYORLAR”

ABD Başkanı Biden ve Rusya lideri Putin’in Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

İşgal hazırlığında oldukları iddialarını geri çeviren Moskova ise Batılı devletleri kendi saldırgan eylemleri konusunda dikkati başka yere çekmek için yalan bilgi yaymakla suçluyor. Sınırlarına yakın füze konuşlandırılmayacağına ilişkin güvenlik garantisi talep eden Rusya, Kiev’in NATO’ya alınmayacağına ilişkin de Batı’dan teminat bekliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamalara yanıt vermekte gecikmedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Batı ülkeleri basının da yardımıyla, Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etme planları yaptığına yönelik yanlış bilgiler yayıyor. Batı ülkeleri kendi agresif hareketlerinden dikkatleri başka yöne çekmeye çalışıyor." denildi.

Açıklamaların hemen ardından, Rusya tarafı, Putin ve Biden'ın cumartesi günü bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Putin'in Macron'la da aynı gün konuşacağını belirtti.

ABD Başkanı Biden'ın, cuma günü Ukrayna sınırındaki gerilimi görüşmek üzere Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dahil olmak üzere birçok liderle video konferans görüşmesi yaptı.

Biden, sorunun diplomatik çözümü için çaba harcayacağını söylerken diğer liderler de "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını" yineledi.

BİDEN, ABD VATANDAŞLARINA UKRAYNA'YI TERK ETME ÇAĞRISI YAPTI

Sullivan'ın bilgilendirme toplantısı, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı konuşmanın ardından geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki vatandaşlarına seslenerek Rusya'nın artan askeri hareketliliği nedeniyle ülkeden derhal ayrılması çağrısında bulundu.

Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, ülkede kalan ABD'lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini ifade eden Biden, bölgede işlerin "hızlıca karışabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Rusya, sınır bölgesine 100 binden fazla asker yığmasına rağmen, Ukrayna'nın işgal edileceği yönündeki iddiaları ısrarla reddediyor.

Ancak Moskova, komşusu Belarus ile birlikte büyük çaplı ortak askeri tatbikatlara başladı. Ukrayna ise Rusya'yı deniz erişimini engellemekle suçladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Perşembe günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın yıllardır karşılaştığı en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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'Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar'

NBC News'e konuşan Başkan Biden, "Amerikan vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi.

Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraştıklarını belirten Biden, "Oldukça farklı bir durum ve işler hızlıca karışabilir" diye konuştu.

Kendisine yöneltilen ABD'nin hangi senaryoda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı yönündeki soruya ise Biden "Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'daki Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesini istedi.

Reuters haber ajansi, üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde ABD'nin polonya'ya 3 bin asker daha göndereceğini haberleştirdi.

AVRUPA ÜLKELERİ DE UKRAYNA'YA SEYAHAT UYARISI YAPTI

İngiltere, vatandaşlarına Ukrayna'ya zorunlu haller dışında seyahat etmeme ve ülkedeki vatandaşlarına da orayı terk etme tavsiyesinde bulundu. Hükümetin açıklamasında "Ukrayna sınırlarında Ocak ayında bu yana artırılan Rusya güçleri, askeri hareket tehdidini artırıyor" ifadelerine yer verildi.

Hollanda'nın Kiev Büyükelçiliği de, Ukrayna'daki Hollandalılara, zorunlu haller dışında kesinlikle ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Hollandalılar için ülkenin batısında bir destek noktası oluşturulacak. Norveç Dışişleri Bakanlığı da, Ukrayna'daki "ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumundan dolayı" vatandaşlarının ülkeyi terk etmesi ve zorunlu haller dışında ülkeye seyahat etmeleleri çağrısı yaptı. Estonya da Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan dünya liderleri de tırmanan Ukrayna gerilimini azaltabilmek için diplomasi trafiğindeydi.

Moskova ve Kiev yönetimleri, Perşembe günü geç saatlerde Fransız ve Alman yetkililerle Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan görüşmelerin ilk gününde herhangi bir ilerleme sağlayamadıklarını duyurdu.

İngiliz Başbakan Boris Jonhson ise "güçlü caydırıcılık" ve "sabırla sürdürülecek diplomasi" ile krizden bir çıkış yolu bulunabileceğini ancak risklerin "çok yüksek" olduğunu söyledi.

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jeans Stoltenberg ile bir basın toplantısı düzenleyen Johnson, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik henüz bir karar almadığını düşündüğünü belirtti ve "Ancak bu da çok yakın bir zamanda kötü şeyler gerçekleşmeyecek anlamına gelmez" dedi.