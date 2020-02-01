banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Batı Şeria'daki Sözde Barış Planı Protestolarında 97 Filistinli Yaralandı

Gazze, 1 Şubat 20 (.): Filistin\'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Trump\'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto eden göstericilere İsrail polisinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 97 kişi yaralandı. 

Batı Şeria'daki Sözde Barış Planı Protestolarında 97 Filistinli Yaralandı

Gazze, 1 Şubat 20 (.): Filistin\'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Trump\'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto eden göstericilere İsrail polisinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 97 kişi yaralandı. 

01 Şubat 2020 Cumartesi 07:54
Batı Şeria'daki Sözde Barış Planı Protestolarında 97 Filistinli Yaralandı

Gazze, 1 Şubat 20 (.): Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto eden göstericilere İsrail polisinin müdahalesi sonucu şu ana kadar 97 kişi yaralandı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde Orta Doğu barış planı Filistin'in birçok kentinde yoğun bir şekilde protesto edildi. 

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sağlık ekipleri İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalan 97 Filistinli'nin tedavi edildiğini duyuruldu. Yaralıların bir kısmının ayakta tedavi olduğu, diğerlerinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. 

Açıklamada, yaralanmaların plastik mermiyle ve göz yaşartıcı gazdan etkilenme şeklinde gerçekleştiği belirtildi. 

Sözde barış planı karşıtı gösteriler, Batı Şeria'nın Tubas, Nablus, Kalkiliya, Ramallah'ın Eriha kentlerinde gerçekleştirildi. 

banner317
GAZZE'DE ABD'NİN SÖZDE BARIŞ PLANINA YÖNELİK PROTESTOLAR SÜRÜYOR: 12 YARALI

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde de, ABD'nin sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale eden İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etmek isteyen Filistinliler, Gazze'nin doğusunda İsrail sınırı yakınlarındaki bölgede gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti. 

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 12 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi. 

 (AA/HA)

Son Güncelleme: 01.02.2020 11:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin Başbakanı Li'den Ab'ye
Çin Başbakanı Li'den Ab'ye "tıbbi Malzeme Temininde Kolaylık Sağlaması" Çağrısı
Yeni Tip Koronavirüs, Dünyada Hızla Yayılmaya Devam Ediyor
Yeni Tip Koronavirüs, Dünyada Hızla Yayılmaya Devam Ediyor
Ab, Brexıt'le Kan Kaybetti
Ab, Brexıt'le Kan Kaybetti
Super Bowl'dan Abd Ekonomisine 17 Milyar Dolarlık Rekor Katkı Bekleniyor
Super Bowl'dan Abd Ekonomisine 17 Milyar Dolarlık Rekor Katkı Bekleniyor
Musul'da Abd Askerlerinin Kaldığı Üssün Yakınlarına Saldırı
Musul'da Abd Askerlerinin Kaldığı Üssün Yakınlarına Saldırı
Macron: "ingiltere'nin Ab'den Ayrılması Tarihi Bir Uyarıdır"
Macron: "ingiltere'nin Ab'den Ayrılması Tarihi Bir Uyarıdır"
İngiltere'nin Ab Üyeliği 47 Yıl Sonra Sona Erdi
İngiltere'nin Ab Üyeliği 47 Yıl Sonra Sona Erdi
İngiliz Bayrakları, Brüksel'deki Ab Kurumlarından İndirildi
İngiliz Bayrakları, Brüksel'deki Ab Kurumlarından İndirildi
Hafter Güçlerinin Petrol Limanlarını Kapatmasının Maliyeti 622 Milyon Dolar
Hafter Güçlerinin Petrol Limanlarını Kapatmasının Maliyeti 622 Milyon Dolar
Çin’de Yeni Koronavirüs Nedeniyle Can Kaybı 259’a Çıktı
Çin’de Yeni Koronavirüs Nedeniyle Can Kaybı 259’a Çıktı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim