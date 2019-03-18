Batı Şeria'da bıçaklı, silahlı saldırı

Batı Şeria'da bir Filistinli'nin bıçaklı ve silahlı saldırısında 1 İsrail askeri öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Nablus kentinde Yahudi yerleşim bölgesi Ariel yakınında yaşanan olayda Fİlistinli bir kişi İsrailli askerini bıçaklayıp öldürdü ve tüfeğini aldı.

Etrafa ateş açan saldırgan bir sivili yaraladı. Ardından gaspettiği araçla kaçtığı başka bir noktada diğer İsrail askerini yaraladı ve bölgedeki başka bir köye ulaştı.

Kurşunla yaralandığı belirtilen 20 ve 46 yaşındaki iki kişi tedavi altına alındı.

Basına açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, olaya kaç kişinin karıştığı ve herhangi bir örgüt bağlantısı konusunda net bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada çok sayıda saldırganın olduğunu ve güvenlik güçlerinin onları takip ettiğini kaydetti.

Batı Şeria'da özellikle 2015 sonu ve 2016 yıllarında benzer saldırılar yaşanmıştı.