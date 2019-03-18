Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104194
ALTIN
228.724
DOLAR
5.4530
STERLİN
7.2443
EURO
6.1886
Yenierenköy’de uyuşturucu
YENİERENKÖY’DE UYUŞTURUCU
Kiralık aracında uyuşturucu bulunan gencin komplo kurbanı olduğu anlaşıldı
ARAÇDA UYUŞTURUCU
Bilgi için polise gitti tutuklandı
BİLGİ İÇİN POLİSE GİTTİ TUTUKLANDI
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Son Dakika
CİNAYET ŞÜPHELİSİ ARANIYOR!
banner306
Flaş Haber
Cinayet şüphelisi aranıyor!
Kapat

Batı Şeria'da bıçaklı, silahlı saldırı

Batı Şeria'da bıçaklı, silahlı saldırı

18 Mart 2019 Pazartesi 07:54
Batı Şeria'da bıçaklı, silahlı saldırı

Batı Şeria'da bir Filistinli'nin bıçaklı ve silahlı saldırısında 1 İsrail askeri öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Nablus kentinde Yahudi yerleşim bölgesi Ariel yakınında yaşanan olayda Fİlistinli bir kişi İsrailli askerini bıçaklayıp öldürdü ve tüfeğini aldı.

Etrafa ateş açan saldırgan bir sivili yaraladı. Ardından gaspettiği araçla kaçtığı başka bir noktada diğer İsrail askerini yaraladı ve bölgedeki başka bir köye ulaştı.

Kurşunla yaralandığı belirtilen 20 ve 46 yaşındaki iki kişi tedavi altına alındı.

Basına açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, olaya kaç kişinin karıştığı ve herhangi bir örgüt bağlantısı konusunda net bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada çok sayıda saldırganın olduğunu ve güvenlik güçlerinin onları takip ettiğini kaydetti.

Batı Şeria'da özellikle 2015 sonu ve 2016 yıllarında benzer saldırılar yaşanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Batı şeria Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru
İspanya'da kadınlar futbol maçında izleyici rekoru
İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi
İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlar düzenledi
Yeni Zelandalı kadın Türk camisine gelerek özür diledi
Yeni Zelandalı kadın Türk camisine gelerek özür diledi
Sırbistan devlet televizyonunu "özgür basın" isteyen göstericiler bastı
Sırbistan devlet televizyonunu "özgür basın" isteyen göstericiler bastı
Mali'de Askeri Üsse Saldırı
Mali'de Askeri Üsse Saldırı
Yeni Zelanda'daki terör saldırıları İsveç'te protesto edildi
Yeni Zelanda'daki terör saldırıları İsveç'te protesto edildi
Patrik Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı
Patrik Mutafyan son yolculuğuna uğurlandı
Afganistan'da Taliban Saldırısı: “22 Ölü”
Afganistan'da Taliban Saldırısı: “22 Ölü”
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısının Kurban Ve Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısının Kurban Ve Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı
Dünyada İslam Karşıtı Ve Irkçı Terör Saldırıları Artıyor...
Dünyada İslam Karşıtı Ve Irkçı Terör Saldırıları Artıyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim