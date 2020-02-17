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Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu

Batı Balkan ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle bir araya geldi.

Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu

Batı Balkan ülkelerinin liderleri, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle bir araya geldi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 08:01
Batı Balkan ülkelerinin liderleri Brüksel'de AB yetkilileriyle buluştu
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde düzenlenen gayriresmi toplantıda buluşan Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın liderleri çıkışta açıklamalarda bulundu.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, toplantıdan sonraki dönemde Batı Balkan ülkelerini önemli adımların beklediğini ifade ederek, "AB, genişleme politikasını yenilemiş bir şekilde karşımıza çıktı. Baharda, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin başlatılmasını temenni ediyoruz." dedi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de toplantıda oldukça iyi bir enerji yakaladıklarına işaret ederek, toplantının faydalı diyaloglarla neticelendiğini söyledi. 
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ise bölgenin güçlü bir şekilde ilerlemesi durumunda AB'de kendisine yer bulacağını kaydederek, müzakerelerin başlatılmasına ilişkin ise "Arnavutluk adına konuşamam, ancak başarmak zorundayız. Uzun yıllar beklemesi ve isim sorununu çözmesinin ardından Kuzey Makedonya'ya yeşil ışık yakılmaması, bölgedeki siyasi eksikliklere işarettir. Çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu. 
KOMSİC YAZILI AÇIKLAMA YAYIMLADI

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Toplantı bitiminde gazetecilere açıklamada bulunmayan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, daha sonra bir yazılı açıklama yayımladı.
Komsic, açıklamasında, AB'nin bölgede siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda daha fazla faaliyet göstereceğine işaret ederek, "Toplantıda, AB'nin güçlü ve istikrarlı olma hedefi tekrarlandı." ifadesine yer verdi.
Toplantıya, AB tarafından Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Konseyi Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic de katıldı.
Plenkovic, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin en kısa sürede başlatılmasını temenni ederek, "AB, Batı Balkanlar için yeni bir yatırım paketi geliştirecek. Bunu mayıs ayında gerçekleşecek Zagreb Batı Balkanlar Zirvesi'nde anlatacağız. Bizim dönem başkanlığımız, Batı Balkan ülkelerinin üyeliği için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Son Güncelleme: 17.02.2020 11:12
Anahtar Kelimeler:
Batı Balkan ülkelerinin Liderleri
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