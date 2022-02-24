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Başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de, yeni bir patlama sesi duyuldu.

24 Şubat 2022 Perşembe 13:15
Başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu

Kiev’de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odessa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşanmıştı.
Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çalmış, bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığınmıştı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin “yüksek hassasiyetli silahlarla” etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
 

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Son Güncelleme: 24.02.2022 13:55
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