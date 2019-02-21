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Bangladeş’teki yangında can kaybı 80’i aştı

Bangladeş’teki yangında can kaybı 80’i aştı

21 Şubat 2019 Perşembe 14:22
Bangladeş’teki yangında can kaybı 80’i aştı

Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede çıkan yangında, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.Yetkililer, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar muhitinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, depolarında kimyasal ve plastik bulunan diğer binalara sıçrayarak hızla yayıldığını belirtti. 

Yetkililer, evlerin, mağazaların ve depoların bulunduğu binaların dar sokaklarla ayrıldığı bölgede çıkan yangında, 81 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.Yangında yaralanan 41 kişinin, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dakka polisine göre hayatını kaybedenler arasında sokaktan geçenler, düğün öncesi kutlamaya gidenler ve sokaktaki bir lokantada yemek yiyenler de var.Yangının, 9 saat süren çalışmaların ardından büyük ölçüde kontrol altına alındığı vurgulandı.

2010'da Dhaka'nın eski binalarından birinde çıkan benzer bir yangında 120 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 21.02.2019 17:28
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş
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