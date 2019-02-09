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Bangladeş\'ten Malezya\'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuala Lumpur, 9 Şubat 19 : Bangladeş\'ten Malezya\'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Arakanlı 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Bangladeş\'ten Malezya\'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuala Lumpur, 9 Şubat 19 : Bangladeş\'ten Malezya\'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Arakanlı 30 düzensiz göçmen yakalandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:04
Bangladeş\'ten Malezya\'ya Geçmeye Çalışan 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kuala Lumpur, 9 Şubat 19 : Bangladeş\'ten Malezya\'ya yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Arakanlı 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Bangladeş Sınır Muhafaza (BGB) yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Cox\'s Bazar bölgesinde tekneyle Malezya\'ya geçmeye çalışan Arakanlı 17\'si kadın, 6\'sı çocuk 30 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenleri yasa dışı geçirmeye çalıştıkları iddia edilen 2 kişi de gözaltına alınarak tutuklandı.

Yetkililer, Kasım 2018\'den bu yana Cox\'s Bazar bölgesinden Malezya\'ya geçmeye çalışan 3 tekneyi durdurduklarını açıkladı.

(AA/ÖZ/HÖ)

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