Bangladeş\'teki Doğal Gaz Patlamasında Ölenlerin Sayısı 24\'e Yükseldi

Dakka, 6 Eylül 20 : Bangladeş'te bir cami yakınındaki doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Yetkililer, Narayanganj bölgesinde bulunan Baitus Salat Jame Camisi'nin yakınından geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

Yaşamını yitirenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyleyen yetkililer, camideki en az 6 klimanın patlamanın etkisiyle infilak ettiğini kaydetti.

Sağlık yetkilileri, vücutlarının yüzde 90'ında yanık olan 13 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.



Yetkililer, gaz kaçağının camide birikerek patlamaya sebebiyet verdiğinden şüpheleniyor.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Polis yetkilisi Zayedul Alam dün yaptığı açıklamada, Baitus Salat Jame Camisi'nin yakınından geçen doğal gaz hattında patlama meydana geldiğini ve ilk belirlemelere göre, 12 kişinin öldüğünü belirtmişti.(AA/EMR/FEZ)