Bangladeş'teki sellerde ölü sayısı 184’e yükseldi

Bangladeş hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Güney Asya'da haziran ve eylül ayları arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Bangladeş'te muson yağışlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 184'e çıktı.
Bangladeş hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.
Güney Asya'da haziran ve eylül ayları arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.