Bangladeş'te yangın: 70 ölü, sayı artabilir

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın tarihi semtlerinden Chawkbazar'da bir binada çıkan ve daha sonra çevreye yayılan yangında en az 70 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Savunma ve İtfaiye Birimi Başkanı Julfikar Rahman, "Arama faaliyetleri devam ediyor. Şu ana kadar 70 cesede ulaştık. Enkazdaki aramalar sürdükçe sayının daha da artabileceğini tahmin ediyoruz." dedi.

En az 50 kişinin hastanelere nakledildiğini belirten Rahman, yüzlerce kişinin, kayıp yakınlarından haber alabilmek için hastanelere akın ettiğini aktardı.

Hastane kaynakları ise yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, hayati tehlikelerinin devam ettiğini belirtti.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarşamba gecesi dört katlı binada başlayan yangın, yüzyıllar öncesine dayanan Moğol döneminden kalma tarihi yapıların bulunduğu Chawkbazar semtindeki diğer binalara da sıçradı.

Yangını söndürmek için 200 itfaiye eri görev alırken binaları saran alevlerin kontrol altına alınması 5 saat sürdü.

Binanın yanıcı malzemeler de içeren plastik muhafaza deposu olarak kullanıldığı ifade edildi.

İtfaiye, yangını söndürmek için su bulmakta zorlanırken yakın bölgedeki camilerden su takviyesi yapıldı.

Bangladeş'te her yıl çok sayıda kişi ya yangın ya da bina çökmesi gibi yapısal sorunlardan dolayı hayatını kaybediyor.

Özellikle de güvenlik yönetmeliklerine uymayan kontrolsüz uygulamalar yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Ülkede 2013'te başkent Dakka'nın Savar Upazila bölgesinde yer alan Rana Plaza isimli 8 katlı ticari bir bina çökmüş ve bin 100'den fazla tekstil işçisi hayatını kaybetmişti. Hadisede 2 bin 500 kişi de yaralanmıştı.