banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99374
ALTIN
259.789
DOLAR
5.6795
STERLİN
7.1195
EURO
6.4030
5 kaçak daha yakalandı
5 KAÇAK DAHA YAKALANDI
Çalıştığı iş yerinden yiyecek ve eşya çalan zanlı teminatla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
KKTC’de izinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
YILLARDIR KAÇAK KALDILAR
Araç fareleri tutuklandı
ARAÇ FARELERİ TUTUKLANDI
banner306
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Bangladeş'te iklim nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı

Bangladeş'te iklim nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı

11 Temmuz 2019 Perşembe 06:51
Bangladeş'te iklim nedeniyle göç edenlerin sayısı 6 milyona ulaştı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, ülkede iklim koşulları nedeniyle göç edenlerin sayısının 6 milyona ulaştığını belirtti.
Bangladeş Sangbad Sangstha haber ajansına göre, Başbakan Hasina, başkent Dakka'da düzenlenen bir iklim toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ülkede halihazırda 6 milyon kişinin iklim şartları nedeniyle göç ettiğini söyledi. 
Hasina, "Kanıtlar, Bangladeş'te halihazırda 6 milyon iklim göçmeni olduğunu, sıcaklık değişimlerinin, sellerin, kuraklıkların, sıcak hava dalgalarının, siklonların ve fırtınaların sıklık ve şiddetinin artması, deniz seviyesinin yükselmesi ve tuzlu su sızması nedeniyle bu sayının 2050'ye kadar iki katından daha fazla olabileceğini gösteriyor." dedi.
Konuşmasında iklim değişikliğinin küresel bir problem olduğuna dikkati çeken Hasina, "İklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğuna ve küresel çözümlere başvurmamız gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

banner317
Küresel iklim değişikliğiyle ilgili 2015 Paris Antlaşması'na atıfta bulunan Hasina, ülkesinin, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda anlamlı bir iş birliği için sağlam bir zemin oluşturma konusunda başarılı olduğunu söyledi.
İklim değişikliğinin tarımı, bitkileri, hayvancılığı ve balıkçılığı ciddi şekilde etkilediğini kaydeden Hasina, bu durumun Bangladeş'in gıda güvenliğini tehdit ettiğini dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından nisan ayında yayınlanan bir raporda, Bangladeş'te iklim değişikliğine bağlı felaketlerin 19 milyondan fazla çocuğun yaşamını ve geleceğini tehlikeye attığı uyarısında bulunulmuştu.
Raporda, Bangladeş genelinde ailelerin, ekilebilir arazilerde tuzluluğun artması, su baskınları veya akarsu erozyonu nedeniyle geçim kaynaklarını kaybettikten sonra köylerden büyük şehirlere göç ettiğine dikkat çekilmişti.
 

Son Güncelleme: 11.07.2019 10:01
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
33 Srebrenitsa Kurbanı Bugün Toprağa Verilecek
33 Srebrenitsa Kurbanı Bugün Toprağa Verilecek
Ban Ki Moon'dan Bangladeş açıklaması
Ban Ki Moon'dan Bangladeş açıklaması
Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü
Yunanistan'da fırtına can aldı: 6 ölü
Dünya nüfusu 2055'te 10 milyarı bulabilir
Dünya nüfusu 2055'te 10 milyarı bulabilir
İngiliz şarkıcı Eric Clapton, köpeği ölünce Türkiye tatilini yarıda kesti
İngiliz şarkıcı Eric Clapton, köpeği ölünce Türkiye tatilini yarıda kesti
Yunanistan'da yeni kabine ilk kez toplandı
Yunanistan'da yeni kabine ilk kez toplandı
İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması
İsrail'den Doğu Akdeniz açıklaması
Trump Yönetimine
Trump Yönetimine "beceriksiz" Diyen İngiliz Büyükelçi Kim Darroch İstifa Etti
Merkel Yine Titreme Nöbeti Geçirdi
Merkel Yine Titreme Nöbeti Geçirdi
Niagara Şelaleleri'nden düşen kişi kurtuldu
Niagara Şelaleleri'nden düşen kişi kurtuldu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim